En 2016 et 2019, le Dinantais Joseph Gottal a commercialisé la Curcu Beer (6,5 %) et la Curcu Max (8 %), deux bières à base de curcuma. Ancien patron d’une société de recherches de molécules anti-cancéreuses, il avait appris que le curcuma posséderait des propriétés anti-inflammatoires, anti-oxydantes et agirait même comme un puissant antiseptique et antibactérien. Il ralentirait le développement de plusieurs types de cancers. Deux ans après la sortie de sa deuxième bière, l’homme continue sur sa lancée. Il vient de sortir il y a quelques semaines le Curcu Gin, réalisé lui aussi à base de curcuma.