Il y aura bien une 21e édition du rassemblement de Harley Davidson en septembre prochain pour le Dinant Motorcycle Days, événement organisé par le club des « Brother Eagles. » En septembre dernier lors de la précédente édition, des désaccords étaient intervenus entre organisation et représentants politiques pour leur première « collaboration » vu le changement de Collège communal. Ce qui avait assombri l'avenir de l'événement. Il y avait notamment eu quelques petits couacs concernant le positionnement des artisans, l'aspect financier, etc. « Avec la fatigue et la pression, j'étais fâché. Mais dès le débriefing en octobre dernier, j'ai été rassuré », explique le président des Brother Eagles Philippe François.

Les relations entre ce dernier et le bourgmestre de Dinant semblent en effet être au beau fixe. Il y a quelques jours, le 19 janvier, Axel Tixhon et le 1er échevin Robert Closset étaient présents à la réunion du club de motards pour la remise de l'argent récolté grâce à leurs événements aux différentes associations de la région. « Le bar à soupe de Dinant, le refuge animalier « Sans Famille » de Sorinnes, le foyer de l'espérance et l'asbl Solidarité dinantaise. On a pu échanger et se comprendre. Avant, on avait l'impression qu'il y avait beaucoup pour la Ville et que notre organisation perturbait la quiétude de Dinant. Mais la réalité est que le Dinant Motorcycle Days est un apport de touristes considérable qui remplit les hôtels et gîtes de la région et fait aussi marcher le commerce. »

L'édition 2020 de ce festival est prévue les 11, 12 et 13 septembre prochains. Elle pourrait être encore un peu plus grande que celles des années précédentes. « Il y aura toujours les artisans sur la Croisette mais on analyse aussi la possibilité d'occuper le Square Lion en passant par la rue Wiertz. On doit voir si c'est faisable au niveau sécurité, organisation, alimentation en eau et électricité, mobilité, etc. Le but serait d'avoir une ramification vers la rue Grande. »

Le Dinant Motorcycle Days se veut en effet plus qu'un simple rassemblement de Harley. « C'est un festival, qui implique les forces politiques et commerçants à qui on demandera d'ailleurs de garnir les rues et d'afficher des fanions », termine Philippe François.

Des concerts, animations et la traditionnelle messe seront par ailleurs encore au programme.