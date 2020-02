Le CA de l'ASBL a pris cette décision ce mercredi soir. Un appel à candidatures va être lancé très prochainement.

Le Marché Couvert de Ciney, où transitent chaque vendredi environ 200 camions et près de 2.000 têtes de bétail, est dans la tourmente depuis plusieurs mois à la suite de manquements constatés par l'Afsca. Des manquements qui touchent les camions qui transportent les bêtes qui doivent être systématiquement nettoyés et contrôlés à l’entrée et à la sortie du marché mais aussi et surtout la traçabilité du bétail.

Le dossier a été abordé au conseil communal de Ciney ce lundi et a fait l'objet d'importants débats et de vives réactions. Ce mercredi, le conseil d'administration de l'ASBL Marché Couvert a choisi de se séparer de son directeur, Pierre Tasiaux. « Les administrateurs ont estimé que Pierre Tasiaux n’était plus en mesure de travailler sereinement au sein du marché et d’accomplir pleinement les missions qui lui ont été confiées. Le CA tient toutefois à remercier Pierre Tasiaux pour son investissement au sein du marché ces trois dernières années. Un appel à candidatures pour un poste de directeur va être lancé très prochainement. », expliquent les membres du CA qui ont réitéré leur confiance en leur présidente, Anne Demarche-Pirson et leur vice-président Joseph Jouant.

Par ailleurs, le CA annonce avoir désigné une société d’audit qui aura pour missions de réaliser un état des lieux du fonctionnement de la structure et d'optimiser les procédures de contrôle.