Le domaine provincial de Chevetogne ouvrira ses portes dès ce lundi 8 juin et jusqu’au 04 octobre 2020.

Seront accessibles, en respectant les règles en vigueur : les canoës (de 10 à 18h, en respectant les consignes), le mini-golf (de 10 à 18h, en respectant les consignes), les sentiers de promenade, les jardins thématiques, les plaines de jeux extérieures (Mine d’Or et Bout du Monde sans eau), les terrains de sport, les sanitaires du parc (avec un nettoyage permanent de 10 à 18h)

Il a été décidé, dans un premier temps, de garder fermées les infrastructures qui ne permettent pas d’assurer la sécurité de tous (distanciation sociale et normes d’hygiène et de désinfection), à savoir : les barques, la ferme des petits, le petit train, les musées, les piscines de plein air, les rendez-vous du dimanche : « matins câlins, matins jardins » et « Rendez-vous Nature »

L’accès au parc sera possible avec le PASS 2020 (prix inchangé) acheté à l’accueil (100€) ou dans le point de vente de votre administration communale (à 60€ en province de Namur ou à 80€ dans les communes partenaires), avec des entrées 1 jour, au tarif de 10€/personne en vente sur place ou en ligne à 9€ en prévente. Merci de privilégier les paiements par BANCONTACT. Les enfants et adolescents de 0 à 15 ans (inclus) entrent gratuitement au Domaine pour cette saison.

La direction recommande à chaque visiteur de prévoir un masque par personne et un flacon personnel de gel hydroalcoolique. Elle demande aussi de respecter les consignes de sécurité. Les mesures d’hygiène et la surveillance seront renforcées.

Pour plus d’informations sur les mesures prises : www.domainedechevetogne.be/mesures_covid

Bonne nouvelle également pour les visiteurs qui ont loué un chalet au Domaine ! Les locations reprennent dès ce lundi 8 juin. Le planning de ce mois est déjà complet. Pour les grands hébergements (gîtes, maisons forestières, fermette rustique), le domaine attend que le Conseil national de sécurité décide d'autoriser les regroupements de + de 10 personnes.