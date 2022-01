Le Domaine des Grottes de Han organise déjà sa prochaine saison touristique et recherche pour cela ses futurs saisonniers. Ce mardi, une séance d’informations sera donnée auprès des candidats intéressés par la formation et par le recrutement. Du 31 janvier au 4 février, les candidats se formeront en situation au sein du Domaine. La condition d’accès ? Être demandeur d’emploi.

Les profils recherchés sont les suivants : 4 guides pour la Grotte, 4 chauffeurs-guides Safari, 1 adjoint au Responsable d’exploitation, 1 agent d’accueil, 2 préposés à l’accueil du Sentier pédestre, 1 assistant e-marketing, 1 préposé à l’entretien du glamping et du personnel Horeca. Pour préparer cette vingtaine de nouveaux collaborateurs du Domaine, le Forem propose une formation immersive et intensive. Pendant 5 jours, les stagiaires pourront se former aux techniques d’accueil du tourisme.