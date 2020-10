C'est l'une des nouvelles mesures prises ce vendredi par le gouvernement fédéral pour endiguer l'épidémie de Covid-19 : les parcs animaliers vont devoir fermer leurs portes dès ce lundi 2 novembre.

Au Domaine de Han, on n'attendra toutefois pas cette date. « Le Domaine a décidé, par solidarité avec le personnel soignant et pour préserver la santé de notre personnel et de nos visiteurs, d'anticiper la fermeture de l'entièreté du Domaine dès ce samedi 31 octobre, et ce jusqu'au vendredi 18 décembre. C'est le cœur triste que nous annulons entièrement l'événement Hanlloween cette année, mais ce n'est que partie remise pour l'année prochaine. Nous vous souhaitons beaucoup de courage à tous en ces moments difficiles », explique le Domaine.