Pour cette réouverture, le Domaine propose une "visite découverte" qui offre un parcours d’1h15 au cœur des plus grandes et plus belles salles de la Grotte décorées de trésors géologiques. Elle inclut également le spectacle son et lumière Origin et se termine par un passage dans la Salle des Draperies et ses reflets magiques dans la Lesse souterraine. "Cette visite est uniquement inclue dans le ticket PassHan qui combine la visite de la Grotte et la visite du Parc Animalier." Des règles sont néanmoins à respecter pour la visite autorisée : maximum 25 personnes pour chaque visite guidée, distanciation sociale de 1m50 entre les bulles familiales, visites de groupes non autorisées sauf pour des groupes d’enfants de moins de 12 ans, masque obligatoire pour les plus de 12 ans et désinfection des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée de la Grotte. Pour ce premier week-end de réouverture, la jauge de visiteurs (pour la Grotte) a été

fixée à 750 maximum.



Par ailleurs, une seconde nouveauté verra le jour prochainement, à savoir « visite traversée », d’une durée d’1h45. Elle démarre à bord du tram centenaire et emmène le visiteur à l’entrée historique de la Grotte. En plus du parcours de la « visite découverte », le visiteur explore les profondeurs de la Grotte et accède à des salles plus intimes. Cette visite sera proposée aux visiteurs lorsque les protocoles sanitaires le permettront.



Bonne nouvelle pour la Domaine des Grottes de Han. Après le Parc Animalier qui a rouvert le 13 février, c’est au tour de la Grotte de pouvoir à nouveau accueillir des visiteurs dès ce samedi 8 mai.se réjouit Ewa Krywko, la responsable de la Grotte.