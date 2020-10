Durant ces 9 jours, des animations et des rencontres surprenantes égayeront les visites de la Grotte et du Parc Animalier. Quatre Nocturnes emmèneront également les courageux mortels sur les sentiers forestiers du Parc pour une balade frissonnante au clair de lune.

Le domaine explique le scénario : "Une fois l’an, les esprits de la forêt sortent de leur cachette et errent dans le Parc Animalier parmi les animaux sauvages. Ils animent les visites de leur présence et de leurs numéros fantaisistes. Des trolls ont été aperçus dans la Grotte. Ils rôdent dans les galeries et dans les salles à la recherche de quelques visiteurs à titiller. Oserez-vous explorer leur monde curieux et déjanté ?"

À l’heure où la nuit grignote le jour, des bruits étranges et des lumières dansantes envahissent le Parc Animalier. Place aux « Nocturnes Hanlloween » ! Promenez-vous dans les bois sous le regard brillant des animaux sauvages mais soyez sur vos gardes… De drôles de créatures s’ys ont donné rendez-vous. Sorcières, rats, vampires et autres zombies pourraient bien vous surprendre au détour d’un sentier… Une aventure palpitante et endiablée, procurant rires et frissons, à vivre en famille ou entre amis lors de 4 soirées exceptionnelles du 31 octobre au 3 novembre ! Et pour rassasier les petits et les grands monstres, le restaurant Le Pavillon, situé à la sortie de la Grotte, propose des suggestions, servies au terme de la balade.

Infos pratiques pour les Nocturnes « Hanlloween » : • Lieu de rendez-vous : accueil du Domaine (Plaine de Dry Hamptay : rue des grottes, 46 – 5580 Han-sur-Lesse) • Dates : les 31/10, 01/11, 02/11 et 03/11 • Horaire : départs à 17h30, 18h10, 18h50, 19h30 et 20h10 • Durée : 2h • Prix : 25 €/adulte et 18 €/enfant Prix de la visite avec le repas : 40 €/adulte et 26 €/enfant • A prévoir : vêtements chauds, chaussures de marche. Port du masque obligatoire pour les plus de 12 ans. N’hésitez pas à vous déguiser ! Infos et tickets : https://grotte-de-han.be/news/hanlloween-2020