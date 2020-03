De nombreuses personnes se retrouvaient en groupe sur place. Le personnel a été insulté. La police patrouille sur place

La direction du domaine provincial vient d'annoncer la fermeture de celui-ci.

"A notre plus grand regret, nous sommes obligés de fermer le parc. Les indispensables mesures de « confinement » conseillées par les scientifiques et arrêtées par nos responsables politiques se heurtent hélas au comportement irresponsable et incivique d’individus qui se retrouvent « en groupe » pour contourner les dispositifs sanitaires. Ceux-là répondent à nos avertissements par des insultes. Ce sont les mêmes qui en été slaloment sur les sentiers PMR en trottinette électrique ou refusent de céder leur place sur le petit train à des moins valides ! Il n’est pas acceptable d’entretenir l’espace public pour le bonheur de tous et d’être ainsi méprisés par des gens misérables. En ce qui concerne les aires de jeux où certains parents trouvent malheureux de ne pas pouvoir laisser les enfants se défouler, les scientifiques confirment qu’elles sont des lieux propagateurs de l’épidémie. Le virus reste 4 heures actif sur les surfaces métalliques d’une part et il est impossible d’empêcher les enfants de se serrer, de s’étreindre, de s’embrasser, tous comportements auxquels la nature invite !En ce qui concerne les sanitaires, comment « désinfecter » sérieusement 20 sanitaires publics lorsqu’on nous dit qu’il faut trois heures et du matériel spécial pour désinfecter une ambulance ! Le parc est donc fermé. Nos équipes circulent pour assurer la sécurité des installations en collaboration avec les forces de police."