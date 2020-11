La suite du Festival du film sur la ruralité "À Travers Champs", dont la 7e édition avait été interrompue en mars par le confinement du pays pour enrayer la crise sanitaire, n'aura pas lieu. « Avec tous nos partenaires, nous avions décidé de repartir avec "À Travers Champs" du 05 au 28 novembre, soit 14 lieux sur les 23 du départ. Parce que nous voulions valoriser tout le travail réalisé sur les deux dernières années et parce que nous sommes convaincus que le Festival a d’autant plus sa place sur la place publique qu’il soulève des questions d’actualité liées à la crise du Covid 19. C’est ainsi que Beauraing, Ciney, Dinant, Forzée, Grandménil, Havelange, Houffalize, Houyet, Libramont, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rendeux, Rochefort et Tellin s’apprêtaient à vous faire découvrir leurs films, leurs rencontres, leurs partenaires locaux tout en veillant à l’application des règles en vigueurs au vu de la situation sanitaire », explique t-on du côté du Festival.

Mais la situation sanitaire actuelle et surtout celle que connaissent les hôpitaux ont changé la donne. « Nous avons décidé de ne pas reporter le festival dans sa forme actuelle. Nous allons nous poser en vue de préparer l’édition 2022. »