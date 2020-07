Le Festival de l'Eté mosan sera ramené cette année à une seule journée et pour un public limité à une centaine de personnes par concert, crise du coronavirus oblige. Il aura lieu le 21 juillet, jour la la Fête nationale, et quatre concerts seront donnés à cette occasion avec pour cadre la magnifique abbatiale Saint-Pierre à Hastière-par-delà.

Ces concerts seront par ailleurs retransmis sur le site de l'événement ainsi que sur Musiq3 et la plate-forme en ligne Auvio. L'affiche reflète la réputation d'éclectisme de ce festival créé en 1977 et qui programme chaque année une vingtaine de concerts de musique classique dans des hauts lieux du patrimoine architectural de la vallée mosane, avec ses châteaux, églises, collégiales, abbayes, prieurés, jardins remarquables ou encore granges historiques.

L'abbatiale Saint-Pierre est un édifice millénaire qui a la particularité de disposer d'une acoustique très polyvalente permettant d'accueillir tout type de répertoire, y compris pour piano. Les autres programmes initialement prévus sont reportés à l'année prochaine. Chaque concert dure entre 35 et 40 minutes.

C'est le quatuor Akhtamar, constitué en 2013 par des élèves du Conservatoire royal de Bruxelles, qui débutera le festival à 12h00 avec le Quatuor op.10 de Claude Debussy ainsi que des "Miniatures" du compositeur arménien Komitas. A 15h00, l'ensemble de musique ancienne InAlto, avec la soprano Alice Fouccroulle, Lambert Colson (cornet à bouquin) et Marc Meisel au clavecin, donnera un programme de musique baroque italienne ayant pour thème "L'Amour sacré dans la tradition chrétienne". Les pages interprétées sont de Alessandro Grandi, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Girolamo Frescobaldi, Claudio Monteverdi et Giovanni Felice Sances et sont inspirées du "Cantique des Cantiques".

A 19h00, le pianiste Julien Libeer prendra le relais avec des oeuvres de Jean-Sébastien Bach et Gabriel Fauré. Vers 21h30, Sylvia Huang, lauréate belge du dernier Concours international Reine Elisabeth pour violon, et la pianiste Eliane Reyes clôtureront la journée avec leur interprétation de la Sonate n°3 en do mineur pour violon et piano op.45 d'Edvard Grieg et puis encore du "Poème élégiaque" op.12 d'Eugène Ysaÿe.

Musiq3 proposera à partir de 19h00 une émission spéciale avec la diffusion des quatre concerts que l'on pourra revoir le 24 juillet sur Auvio.

Informations: www.etemosan.be.