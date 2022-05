Un nouveau fromage est né. La chose s’imposait pour marquer le centenaire de l’Epasc – l’école provinciale d’agronomie et ses sciences de Ciney. Il allait tout autant de soi qu’il n’y avait pas de moment plus propice pour le révéler au public que le salon du fromage qui se déroule dans les murs de l’établissement. Le rendez-vous est fixé le jour de l’ascension, soit le jeudi 26 mai, de 10 à 18 heures, et il se double de la journée « portes ouvertes » de l’école. L’occasion de découvrir l‘enseignement qui y est prodigué, ses spécificités, ses filières de formations ou encore ses outils didactiques, des laboratoires aux serres horticoles. La manifestation englobe par ailleurs aussi un marché de fleurs et de légumes et, outre l’incontournable restauration, des produits du terroir sont également mis en vente.

L'école indique : "La convivialité est de mise. Et le salon du fromage – de son nom complet «salon du fromage et des produits laitiers» – y contribue largement. C'est le premier salon professionnel en Belgique à être ouvert au public… Il rencontre plusieurs objectifs. Les visiteurs ont l’opportunité de découvrir en un lieu unique de bons produits et les professionnels qui gravitent autour. Les exposants pourront sans doute jeter les bases de nouvelles collaborations, voire approcher des possibles débouchés et autre circuits entrevoir de nouveaux débouchés et autres circuits de commercialisation."



Des producteurs-transformateurs wallons de lait (de vache, chèvre, brebis, ânesse, jument et bufflonne) ou encore des affineurs seront bien sûr au rendez-vous. Au rang des exposants on trouvera également par exemple des firmes pourvoyeuses de matériel destiné à la transformation des produits laitiers et à la fabrication du fromage ou encore que des représentants de structures telles que DiversiFerm (structure de soutien à la diversification fermière), l’APAQ-W, la filière lait…Cela, c’est pour l’aspect « protagonistes »… Côté action, à quoi faut-il s’attendre ? À bien des choses en somme : démonstration de fabrication de fromage, ateliers cuisine, animation autour du fromage, conférences, dégustation ou encore concours (programme détaillé ci-après). Le salon est aussi le cadre du concours provincial du beurre, qui en sera cette année à sa deuxième édition. Une épreuve importante et qui l’est d’autant plus encore qu’elle est aussi qualificative pour une autre – interprovinciale, cette fois – qui se tiendra à la foire de Battice. Bonne chance aux participants.



10h00 : ouverture des stands et début du 1er Concours de beurre fermier salé au lait cru de la province de Namur



10h30 , 13h00 et 15h00 : fabrication de fromage à pâte filée par Buffl’ardenne



11h00 : inauguration officielle



11h30 : conférence à déguster – Fromage et thé – par Fabienne Effertz



13h30 : visite du pôle fromager



13h30 : conférence sur le thème du lait de foin, par M. Delaite, Prolafow RWDR.



14h00: fabrication de fromage en direct en chaudron par la Fromagerie d’Ambly



de 15 à 16h00 : atelier culinaire sur le thème du fromage par Julien Lapraille, Ambassadeur APAQ-W

"14h30 "Démonstration de fabricaton de fromage de Herve au lait cru en direct" par La Cour Charlemage (Thimister) , Famille Somja. "



15h30 : conférence à déguster – Fromage et thé – par Fabienne Effertz



15h45 : résultats du Concours de beurre fermier au lait cru de la province de Namur



16h00: Visite du pôle fromager



17:00 : remise des prix du concours du plus beau stand