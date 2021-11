En 2016 déjà, le casino de Dinant était condamné à une amende de 5000 euros pour non-respect de la loi antitabac. En octobre 2014, un agent du SPF Santé publique avait constaté qu’une cinquantaine de machines à sous avaient été installées dans le fumoir du casino.

Le dossier revenait ce lundi devant le tribunal correctionnel de Namur.

Le substitut Herbay explique : "La présence de fumoirs est entourée de conditions et, notamment, du fait qu’il doit être aéré pour accueillir des fumeurs. Ce n’est pas le cas ici, les 4 pans du chapiteau constituant le fumoir du casino étant fermés en permanence."

Après un PV d’avertissement en 2016, le SPF santé publique a infligé une amende de 1665 euros en 2017 à la SA Grand Casino de Dinant, prévenue dans cette affaire. L’amende n’étant pas payée, le dossier a été transmis au parquet, qui vise une période infractionnelle comprise entre juillet 2018 et décembre 2018 et réclame une amende de 1000 euros à majorer des décimes additionnels.

Me Preumont, avocat de la SA concernée, estime que l’action publique est irrecevable, l’infraction n’ayant pas été constatée pour la période visée. Un grain de sable semble en effet avoir enrayé la machine judiciaire. "Durant cette période, les policiers ont constaté que le chapiteau était toujours fermé, sauf le 29 novembre 2018, il était alors ouvert. Ce qui ne constitue pas une infraction et ne prouve pas que des gens ont fumé dedans les autres jours. Le 21 janvier 2019, le substitut du procureur du Roi a relevé la légèreté des constatations et a demandé à la police des photos datées et des constatations à l’intérieur du fumoir pour savoir si des gens y fumaient ou pas, soulignant l’importance de ces constats. Et ceux-ci n’ont jamais été réalisés, la police n’ayant pas pris la peine de se rendre sur place malgré plusieurs rappels du substitut. Les PVs de 2018 ne permettant pas de poursuivre, la prévention n’est pas établie, à défaut d’avoir été constatée."

Selon le substitut Herbay, des PVs dressés en 2016 et 2017 permettraient bien d’attester qu’un espace fumeurs existait dans le casino de Dinant à cette époque, "un faisceau d’indices concordants laisse donc penser qu’il en était de même en 2018".

Jugement le 13 décembre.