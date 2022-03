Tard dans la soirée de mercredi, le juge dinantais (suspendu) Luc Monin a pu quitter la prison de Fresnes. Pour mémoire, la cour d’appel de Liège a, en avril dernier, condamné le sexagénaire à 5 ans de prison ferme, et son pourvoi en cassation a été rejeté.

Par conséquent, cette peine est définitive.

Mais le magistrat avait comparu librement à toutes les audiences et les juges liégeois n’avaient pas ordonné son arrestation immédiate. De sorte qu’en novembre dernier, l’administration pénitentiaire avait essayé de lui remettre personnellement un titre de détention, le billet d’écrou, pour qu’il se présente à la prison et purge sa peine. Las! Le Dinantais avait déserté son domicile et avait trouvé abri à gauche et à droite, avant de se faire cravater à Paris, le 22 février.

L’intéressé possède un appartement à Paris mais c’est dans un hôtel qu’il a été appréhendé par la BNRF (Brigade Nationale – française – de Recherche des Fugitifs). Aussitôt interpellé, il a été mis à la disposition du parquet de Paris qui a saisi un magistrat instructeur. Lequel a ordonné son arrestation provisoire. Mais, ce mercredi, le fugitif a comparu devant la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris pour statuer sur la nécessité de le transférer à Liège.

Bras de fer

Les débats sur cette question ont été longs et fastidieux, puisque les avocats français de Luc Monin ont soutenu que sa condamnation a été prononcée au terme d’un procès inéquitable, qui n’avait pas donné la parole au prévenu sur les faits particulièrement graves lui étant reprochés. Les plaideurs ont fait valoir que le procureur général avait soutenu lui-même – mais en vain – cet argument devant la Cour de cassation et qu’un recours a été déposé auprès de la Cour européenne des droits humains, à Strasbourg.

Vu la pertinence des questions brandies par la défense et la fermeté du procureur général de Paris qui s’en tient strictement aux conditions de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, les juges se sont donné une quinzaine de jours de réflexion, avant de trancher.

Par contre, Luc Monin a obtenu sa remise en liberté ce même mercredi. Ses conseils ont convaincu les juges de Paris de l’inutilité d’un maintien en détention d’un homme qui ne peut être comparé à des vedettes du grand banditisme ou du trafic de stupéfiant. Les portes du pénitencier se sont donc ouvertes pour lui, mercredi soir. À la condition de se présenter à son commissariat de quartier deux fois par semaine.

Retour à Liège?

Si, fin du mois, la cour d’appel de Paris ordonne son transfert à Liège, il y aura à coup sûr un pourvoi en cassation. Luc Monin est donc, contre son gré, un résident parisien pour quelques mois encore.

Souvenons-nous que les faits dont le magistrat est coupable se déclinent sur deux registres. Le premier concerne les détournements opérés avec la complicité de son père – aujourd’hui décédé – au préjudice de clients de l’agence bancaire qu’il gérait. Ce sont des titres qui ont été confisqués et revendus au profit de Monin père et fils. Le montant total des rapines est évalué à quelque 500 000€.

Le deuxième volet du dossier vise des chantages exercés sur des hommes fortunés, à l’occasion de soirées mondaines à Paris. Une complice du juge faisait des ronds de jambes auprès de la gente masculine et menaçait ensuite de déposer plainte pour attentat à la pudeur. À ce moment-là, Monin intervenait pour monnayer l’étouffement de l’affaire. Deux victimes au moins ont été recensées. L’une a versé 50 000€ pour être quitte…

Prochain épisode dans moins de 3 semaines.