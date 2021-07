Le 18 juillet, Malagne – Archéoparc de Rochefort met sur pied un événement destiné aux enfants ; le « Kid's Day ». Lors de cette journée organisée une fois de plus en partenariat avec le FIRR (Festival International du Rire de Rochefort), l'univers du divertissement sera mis en lumière, de quoi créer des ponts entre le monde d'hier et le monde d'aujourd'hui.Petits et grands pourront s'émerveiller devant trois artiste en plongeant dans leurs univers fantastiques. Prêts à embarquer avec Rudy Goddin pour le voyage du Kawa, mêlant le conte, les marionnettes, et les musiques du monde ? Laissez-vous transporter par l'histoire merveilleuse et mystérieuse de la boisson la plus consommée dans le monde après l'eau : Le café. Grâce à leur nouveau spectacle « Le pantalon de papy », Quentin Vana et sa partenaire Caroline Bronquart vous emmèneront dans une quête chevaleresque et fantastique, semblable à celles que racontaient leur grand-père. Vous voyagerez d'un univers à l'autre, de la réalité à la fiction, et le tout en riant. Oserez-vous entrer dans l'école des petits légionnaires ? Parviendrez-vous à atteindre le cœur de la cible grâce à votre arc à flèches ? Venez découvrir les jeux auxquels jouaient les gallo-romains et rencontrer les nombreux habitants à poils et à plumes du domaine. Autant d'animations qui vous plongeront 2000 ans en arrière, à l'époque gallo-romaine.Vous pourrez aussi vous lancer dans une chasse au trésor imaginée par l'association de jeunesse Gamedella, passez la porte du Muséobus de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour découvrir leur nouvelle exposition "Codes couleurs". Envie de vous mettre dans la peau d'un petit archéologue en herbe en compagnie des jeunes d'Archéolo-J ? Rendez-vous le 18 juillet à Malagne à l'occasion du Kid's Day !

Le 18 juillet "Le Kid's Day" de 11h à 18h à Malagne, Archéoparc de Rochefort, rue du Coirbois 85 à 5580 Rochefort. Adulte : 9 euros - Enfant : 7 euros - Senior : 8 euros

Les autres rendez-vous de l'été : 11 juillet "L'artisanat" de 14h à 18h, 21 juillet "Faune et flore" de 14h à 18h, 25 juillet "Gladiateurs et combattants" de 14h à 18h, 01 août "L'âge de la bière" de 14h à 18h, 08 août "L'artisanat" de 14h à 18h, 15 août "La fête des jardins" de 11h à 18h, 22 août "Faune et flore" de 14h à 18h, 29 août "Gladiateurs et combattants" de 14h à 18h



Plus d'informations sur www.malagne.be