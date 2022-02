Le kit « Senior Focus » sera disponible à partir de la mi-mars à Ciney. Celui-ci doit permettre aux services d’intervention de disposer rapidement des données personnelles et médicales d’une personne en situation de danger, qu’il s’agisse d’un accident, d’un malaise ou même encore d’une disparition.

Le kit se compose d’une boîte en plastique de couleur jaune dans laquelle une série d’informations concernant son ou sa propriétaire sont stockées comme une fiche de renseignements, à actualiser au moins une fois par an, des données relatives à la santé de la personne (liste de médicaments, allergies…), des signes distinctifs physiques ou encore les coordonnées d’un proche. D’autres documents utiles peuvent également être adjoints : photo récente, carte de donneur d’organes ou de groupe sanguin…



La boîte est à placer dans la porte du frigo et l’autocollant qui l’accompagne est à apposer sur la face intérieure de la porte d’entrée du domicile, à l’abri de regards extérieurs indiscrets. De cette manière, les services de secours amenés à intervenir sauront au premier coup d’œil

La distribution du kit « Senior Focus » aux personnes âgées de 75 ans et plus de la commune de Ciney débutera à la mi-mars. La Maison citoyenne se chargera de la distribution gratuite des boites dans les différents villages de l’entité. Pour les seniors qui n’ont pas la possibilité de se déplacer et pour les moins de 75 ans, un contact pour par ailleurs être pris avec la Maison citoyenne.

Distribution dans les villages :

Lundi 14 mars 2022 de 10h00 à 12h00 : Achêne (Salle du foot)

Lundi 14 mars 2022 de 13h00 à 15h00 : Pessoux (Salle des Fêtes)

Mardi 15 mars 2022 de 10h00 à 12h00 : Braibant (Salle Union)

Mardi 15 mars 2022 de 13h00 à 15h00 : Sovet (Salle Saint-Hubert)

Mercredi 16 mars 2022 de 10h00 à 12h00 : Chapois (Salle des Fêtes)

Mercredi 16 mars 2022 de 13h00 à 15h00 : Leignon (Ecole communale)

Jeudi 17 mars 2022 de 10h00 à 12h00 : Chevetogne (Buvette du foot)

Jeudi 17 mars 2022 de 13h00 à 15h00 : Conjoux (Eglise)

Vendredi 18 mars 2022 de 10h00 à 12h00 : Haversin (Salle La Traverse)

Vendredi 18 mars 2022 de 13h00 à 15h00 : Les Basses (Eglise)

À Ciney :

À partir du lundi 21 mars 2022 : rendez-vous à l’Accueil de l’Hôtel de Ville de Ciney (du lundi au mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, le jeudi de 9h00 à 12h00 ainsi que le vendredi de 9h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00).