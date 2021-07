Depuis le 1er juillet, Benoit Fischback (gérant WeAreDifferent) et Guillaume Lejeune (directeur Domaine du Moulin by NINIE Event) collaborent pour la construction de projets au sein du Domaine du Moulin d'Eprave, situé en région de Rochefort. Pour ambiancer les lieux, un programme très éclectique est proposé tout au long de la saison touristique avec des festivals, des journées ‘famille’, des soirées années ’80 et ’90, des animations pour enfants, des spectacles d’humoristes ou, tout simplement, des journées détente sur la plage de sable en bord de rivière, dans le plus grand respect des règles sanitaires en vigueur.

L'événement de la saison est bien évidemment le "Less'Tival", un festival de musique qui se déroule les 23, 24 et 25 juillet : https://www.facebook.com/events/121085283417393?ref=newsfeed