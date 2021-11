Le Marché de Noël de Maredsous n’est plus à présenter. Avec plus de 110.000 visiteurs en 2019, c’est un des marchés les plus populaires de la Wallonie. Pour cette édition 2021, qui a commencé ce vendredi et qui s’achèvera le 26 décembre, 60 chalets en bois massif seront installés dans le jardin du centre d’accueil. ‘Le Repère des Rennes’, installé dans un chalet en bois massif, complètent l’ambiance de Noël. Cette année, l’organisation a par ailleurs largement investi dans un nouvel éclairage d’ambiance ainsi que dans de nouveaux chalets.

Les Bénédictins et leur père Abbé, Bernard Lorent, qui vivent dans le monastère attenant, ont exprimé le souhait formel de ne pas avoir de Père Noël sur leur Marché de Noël. Celui-ci n’a en effet aucun rapport avec la fête chrétienne.

Précisons également qu'en raison de la crise sanitaire, le Covid Safe Ticket et le port du masque seront obligatoires.