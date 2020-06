Le déconfinement progressif provoque des réactions contrastées dans le public. Preuve en est avec l'affluence constatée à Dinant pendant tout le week-end.

répond Olivier Pitance, le patron de Dinant Évasion qui organise notamment les descentes de Lesse.

Olivier Pitance ne nie cependant pas une certaine affluence. "Les gens qui arrivent en retard croisent ceux qui sont à l'avance pour l'horaire suivant... L'affluence dure une heure, de 10h30 à 11h30 après, c'est fini", assure-t-il. Ewa, elle, n'a pas constaté de gestion efficace dans la file qui mène à l'entrée, une prsence qui l'aurait rassurée. "Personne ne passait pour faire respecter les distance sou le port du masque. Ce n'est que l'orsqu'on était très proche de l'entrée qu'on pouvait voir des marques au sol. Parfois, un homme criait quelque chose, mais on ne comprenait pas ce qu'il disait car il était loin. Nous avons longuement hésité à sortir de la file et à partir, mais nous avions réservé et nous étions un peu perdus. On a fait la descente puis on s'est empressé de rentrer chez nous. On aurait dû le faire plus tôt", conclut-elle.