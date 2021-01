La vaccination du personnel et des résidents des 32 maisons de repos faisant parti du hub vaccination du CHU UCL Namur a débuté la semaine dernière, par quatre d'entre elles. « Personnel et résidents confondus, nous avons une couverture de 60% de vaccination pour l'instant », indique Vincent Lachapelle, directeur du site de Godinne. Ce mardi, le vaccin sera livré à 11 autres maisons de repos. Les autres, sauf une en raison d'un cluster (Ndlr : elle sera livrée un peu plus tard), le seront la semaine prochaine.

Pour la vaccination du personnel hospitalier des trois sites du CHU UCL Godinne, aucune date n'est encore fixée. Celle du 15 février a néanmoins été avancée, ce mardi en fin de matinée. « Des activités sont mises en place pour stimuler, informer et sensibiliser le personnel sur cette vaccination. Nous avons débuté vendredi dernier, à la demande de l'autorité de tutelle wallonne, un cadastre par année de naissance des souhaits du personnel concernant cette vaccination. Nous avons actuellement 70% de première intention de vaccination.» Une enquête en ligne a par ailleurs été lancée à l'intention de ce personnel. 561 personnes y ont déjà répondu et 73% d'entre elles ont émis l'intention de se faire vacciner. Un chiffre qui n'est toutefois pas encore très représentatif puisque l'ensemble du réseau compte près de 4.000 personnes.