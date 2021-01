La situation sur les trois sites hospitaliers du CHU UCL Namur (Godinne, Dinant et Sainte-Elisabeth) s’améliore au fil des jours. "Les hospitalisations classiques ont diminué de 17 %, celles en soins intensifs de 40 % et nous n’avons plus aucun cas confirmé de Covid depuis 2 ou 3 semaines dans nos maisons de repos, crèche et polycliniques", indique le directeur de la communication Benjamin Vallée.

Pourtant, l’inquiétude est toujours bel et bien présente. En cause : l’augmentation quotidienne du taux de positivité du Covid-19. "Nous sommes toujours dans une phase qui nous oblige à réserver des lits Covid mais nous croisons les doigts tous les jours en espérant qu’il n’y ait pas de troisième vague car je ne sais pas comment on y fera face", commente le directeur médical de Mont-Godinne benoît Rondelet.

Le personnel soignant est en effet à bout de souffle et des absences sont à déplorer. "Une de nos quatre unités de soins intensif est fermée. Sur 28 lits, 7 sont réservés pour des cas de Covid et 3 sont actuellement occupés. Sur les 21 lits restants, 6 sont fermés à cause de certificats médicaux", poursuit Benoît Rondelet.

D’où l’importance de poursuivre la vaccination du personnel soignant de première ligne, à savoir celui des urgences et des soins intensifs, dans les prochains jours. Si elle a déjà commencé sur le site de Godinne, ce n’est pas encore le cas à Dinant et Sainte-Elisabeth. Cela devrait l’être dès ce vendredi. "Nous avons eu le feu vert de l’Aviq pour élargir la vaccination à ces deux sites et pour une relance complémentaire à Godinne", détaille Benjamin Vallée.

La reprise des autres activités médicales qui avaient été mises entre parenthèses ces dernières semaines n’est quant à elle pas encore à 100 %. "Dans les meilleurs jours, on est à 80 %. Certaines interventions, comme la chirurgie cardiaque ou les transplantations pulmonaires sont impactées car pour les réaliser, nous avons besoin de lit en soins intensifs", termine Benoît Rondelet.