La Caravane des Comédiens fera étape dans les Jardins d'Annevoie les samedi 17 et dimanche 18 juillet. Elle se déploie en quelques minutes pour se transformer en une mini-scène de spectacle, tel un écrin magique pour les artistes, un véritable petit théâtre en plein air de 100 places, dans le total respect des mesures sanitaires.

Les organisateurs rappellent le "pitch" du Petit Poucet de Charles Perrault : "Qui est très malin, vif d’esprit et discret à souhait ? Il est si petit qu’à sa naissance il n’était pas plus gros qu’un pouce… C’est… le petit Poucet. Et justement, on retrouve Charles Perrault chez Armande Béjart, la femme de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Il lui propose le rôle de conteuse pour ce nouveau projet. Mais, elle devra incarner tous les personnages de son histoire : le petit Poucet et ses six frères, le bûcheron et son épouse, l’ogre, l’ogresse et leurs set filles… Qu’à cela ne tienne ; il faut bien manger à sa faim, surtout quand on est comédienne…Mais où trouver un décor, des costumes quand on n’a pas le sou ? Charles Perrault va se plier en quatre pour réussir son projet. Après tout, n’est-il pas l’architecte du labyrinthe du château de Versailles. Il sait où trouver des souches d’arbres, des branches, des fleurs, des étoffes, des bois de cerf…"

Le spectacle dure 1h10, il aura lieu le samedi 17 juillet à 20h et dimanche 18 juillet à 18h aux Jardins d'Annevoie

Tarif : adulte 17 € - enfant (-12ans) 9 €

Infos : www.070.be

Tickets : https://www.weezevent.com/la-caravane-des-comediens-aux-jardins-d-annevoie