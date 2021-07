Le Pont de Claies de Lafôret (Vresse-sur-Semois) a été emporté par les eaux de la Semois, jeudi matin, indique Maxime Léonard, Directeur du Centre touristique et culturel de Vresse-sur-Semois.

Les 2 parties du Pont seront récupérées lorsque la situation ne présentera plus aucun danger pour les ouvriers communaux. « Les autorités et services communaux compétents avaient anticipé le problème dès mercredi 8h du matin, puisqu’un arrêté du Bourgmestre interdisant l’accès à la passerelle suite à une première montée des eaux entre la nuit de mardi à mercredi avait été apposé sur les barrières bloquant tous les accès à la passerelle. Tout drame éventuel avait donc déjà été écarté, et la sécurité de tous assurée. Il ne restait plus qu’à croiser les doigts mais les débris amassés par la rivière suite à sa montée fulgurante (+1,05m entre le 14/07 à 8h et le 15/07 à 8h !) sont venus s’écraser sur les montants du Pont de Claies, qui dû céder. »

Selon l’état des différents éléments, un remontage pourra (ou non) être programmé d’ici la fin de l’été.