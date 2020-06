Après avoir vécu une fin d’année 2019 mouvementée par la hausse soudaine du niveau de la Semois, le Pont de Claies, qui avait été emporté en partie, sera bien de retour durant ce mois de juin, pour le plaisir de tous.

Comme tous les ans, le Pont de Claies est installé sur la Semois par les ouvriers de la commune et du Centre Touristique de Vresse à hauteur du village de Laforêt, un des plus beaux villages de Wallonie.

Le Centre Touristique et Culturel de Vresse explique : "Le Pont de Claies installé à Laforêt est le dernier représentant du genre dans la vallée, qui en comptait auparavant plus d’une dizaine. Autrefois utilisé par les planteurs de tabac pour se rendre à leurs champs, il est constitué de panneaux tressés de branches de noisetier, posés sur des piliers en bois placés à même le lit de la rivière. Il est installé chaque année dans la 1ère quinzaine du mois de juin et est généralement démonté à la fin du mois de septembre. Néanmoins, les dernières années particulièrement sèches ont permis de garder le pont un peu plus longtemps que prévu. Pour que ce cas de figure se présente, plusieurs conditions doivent être respectées. Il faut que le niveau de la Semois soit assez bas que pour laisser passer les kayaks par-dessous mais également qu’il n’ait pas été trop abîmé par le courant, les passants ou les débris amassés par la rivière. Aujourd’hui à vocation purement touristique, il permet aux promeneurs et curieux d’avoir une vue imprenable et naturelle sur la Semois et offre une alternative presque à mi-chemin entre Vresse et Mouzaive de passer d’une rive à l’autre de la rivière."

Le pont est accessible via une boucle de 3km balisée d’un rectangle vertical rouge (n°16). Plate et familiale, cette promenade débute des villages de Vresse ou Laforêt. Une 3ème alternative au départ de la passerelle de Mouzaive est également possible, avec une boucle de 12,5km également balisée d’un rectangle rouge vertical (n°9). Si vous n’avez pas envie de transpirer, il est également possible de se rendre directement au pont depuis Laforêt puisqu’il se trouve à peine à 400m à pied du centre du village. Attention cependant, des directives à respecter seront indiquées sur chaque rive afin de ne pas se croiser, le passage ne permettant pas de se croiser tout en respectant les règles de distanciation physique exigées en ces temps de crise sanitaire.

Centre Touristique et Culturel de Vresse