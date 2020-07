Certaines images ont suscité la polémique, le week-end dernier à Dinant. Notamment celles d'un reportage de la RTBF montrant des dizaines de personnes, sans masque, faisant la file pour monter dans sur des bateaux de croisière.

Vu la présence massive de touristes, sur la Croisette et aux abords de celle-ci, faut-il rendre le port du masque obligatoire ? Cela pourrait bien être le cas dans les prochains jours. « Nous avons eu une réunion des bourgmestres avec le gouverneur de la Province ce mercredi et ceux qui étaient présents étaient tous favorables à ce qu'un arrêté provincial soit pris pour imposer le port du masque sur les marchés, hebdomadaires ou artisanaux. Il restait toutefois des éléments techniques à vérifier », explique Axel Tixhon.

Pour ce qui est du port du masque sur la Croisette, ce dernier se montre par contre plus prudent et préfère, entre autre, attendre l'issue du Conseil national de sécurité prévu ce jeudi. Celui-ci pourrait notamment donner plus de latitude aux bourgmestres. « On est pour l'instant toujours dans une phase de crise nationale ou fédérale et nous devons faire appliquer les décisions prises à ce niveau. J'ai toujours préféré les solutions globales. À ce stade, je reste donc mal à l'aise avec le fait d'obliger le port du masque sur la voie publique et en extérieur. Il faudra aussi voir avec la police de Dinant, qui est sur le terrain constamment, si c'est acceptable. Et si oui, prendre un arrêté dans lequel il faudrait préciser à quelles rues il s'applique, à quels créneaux horaires, aux jours, dans quel contexte, etc. », termine Axel Tixhon.

Situation similaire à Rochefort

A Rochefort, le port du masque devrait aussi en partie être imposé. Là-bas comme à Dinant, de nombreux riverains se sont étonnés de voir des dizaines, voire des centaines de touristes sans masque, notamment à Han-sur-Lesse. Une cellule de crise rochefortoise se réunit ce jeudi matin et devrait décider d'imposer le port du masque dans la file de la billetterie du Domaine des Grottes de Han et sur le marché nocturne du vendredi. Selon nos confrères de La Meuse, le port du masque pourrait même être étendu à tout le village. Mais avant d'en arriver à cela, la bourgmestre Corine Mullens préfère tout de même attendre le CNS de ce jeudi.