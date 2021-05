Le port du masque sur la Croisette de Dinant est obligatoire depuis le 20 février dernier. Malgré la diminution des contaminations, des décès, du nombre de personnes présentes en soins intensifs et l’augmentation significative du nombre de personnes vaccinées et l’accélération de cette même vaccination, la prolongation de l'obligation du port du masque sera votée ce lundi soir au conseil communal. "Celle-ci court jusqu’au 30 juin", explique le bourgmestre Axel Tixhon. "Cela ne concerne que la Croisette de Dinant. Ailleurs dans la Ville, les gens sont moins présents", précise-t-il.

Cette décision est simplement celle du bon sens. Si les chiffres sont bons, nous ne sommes toutefois pas encore totalement sortis de cette crise sanitaire. À Dinant, destinations particulièrement prisée durant les périodes de beau temps, on préfère ne pas prendre de risque. "Je me suis rendu dans le centre-ville ce week-end, il y avait vraiment beaucoup de monde avec des files pour monter sur les bateaux ou pour aller en terrasse. Les gens se battaient presque pour avoir une table. Le monde qu’il y avait était impressionnant", poursuit le bourgmestre.

Dans l’ensemble, Axel Tixhon n’a pas constaté de débordements liés au non-respect des consignes sanitaires ce week-end. "Les gens étaient évidemment plus disciplinés il y a deux ou trois mois. Il était plus facile de porter le masque avec cette météo qu’avec celle qu’on a actuellement. Mais, globalement, ce port du masque était bien respecté. On en voit évidemment sans mais c’est pour fumer une cigarette ou manger une glace."

Cette prolongation court jusqu’au 30 juin mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il sera ensuite autorisé de circuler à nouveau comme on le souhaite sur la Croisette en juillet. "On verra ce que les autorités supérieures conseilleront de faire après cette échéance", termine Axel Tixhon.