La commune de Ciney a décidé de relancer une ODR (Opération de Développement Rural) et invite les citoyens à se mobiliser lors des réunions qui débutent ce 1er février. Au terme de celles-ci, un PCDR (Plan Communal de Développement Rural) sera établi. Grâce à une réflexion collective sur différents domaines, ce dernier fixe des objectifs et des actions concrètes à entreprendre dans les villages.

Un premier PCDR, dont la durée de validité est de 10 ans, a été lancé en 2011. Il a pris fin en septembre dernier. "Il comprenait une vingtaine de projets. Un est finalisé. Il concerne les aménagements de sécurité pour la traversée des villages (Chevetogne, Pessoux, Braibant et Sovet)", indique l’échevine en charge de la citoyenneté, Anne Pirson. Trois autres sont en cours de réalisation : L’aménagement de la Place du Baty à Biron, l’aménagement des abords de l’ancienne gare de Braibant et la création d’une maison rurale polyvalente et multiservices à Ciney. "D’autres petits projets qui étaient dans ce PCDR ont été réalisés par d’autres biais", ajoute l’élue.

Néanmoins, ce précédent PCDR n’a pas été une réussite, selon l’échevine. "C’était le tout premier pour Ciney. Si on se compare à des communes comme Somme-Leuze ou Bièvre, on a deux guerres de retard. Sur décision de la Région wallonne, la commune n’avait pas eu l’aide de la FWR (Fondation Rurale de Wallonie) qui s’occupe de l’animation des réunions et de la participation citoyenne. La CLDR (Commission Locale de Développement Rural, composée d’une vingtaine de citoyens, mise en place dans le cadre de ce PCRD) se réunissait deux fois par an. Or, le PCDR demande beaucoup d’énergie et un suivi politique."

Cette fois, Ciney bénéficiera bel et bien de l’appui de la FWR. Le suivi des dossiers sera plus régulier. Il revient désormais au politique de donner l’impulsion. Ce qui a été fait puisque la commune a débuté les démarches pour faire approuver par le Gouvernement Wallon un nouveau PCDR qui permettra à Ciney d’obtenir des subventions régionales.

Dans cette opération, l’information et la consultation des citoyens sont essentielles. Des réunions sont prévues entre le 1er février et le 17 mars, dans chaque village de la commune. "Il est vraiment important que les habitants de ces villages se manifestent pour nous faire part de leurs besoins, leurs idées." Sans eux, leur localité risque de ne pas être représentées dans les fiches projets. Les jeunes sont également invités à participer à ces réflexions. "On veut toucher toutes les couches de la population. On veut impliquer les enseignants des 5e et 6e primaires et du secondaire pour faire participer leurs élèves." Quand les informations seront récoltées, elles seront rédigées sous forme de "fiches projets", qui seront hiérarchisées.

Rayon projet, la commune est ouverte à tout. "On verra ce que proposent les citoyens mais on a déjà un retard à rattraper par rapport à d’autres communes concernant l’aménagement des places de villages", termine Anne Pirson.