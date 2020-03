Fin janvier, un prof de morale et de philosophie d'une trentaine d'années comparaissait devant le tribunal correctionnel de Dinant pour une entrave méchante à la circulation et pour coups et blessures, dont un coup de couteau. Ses disciplines de prédilection ne lui a pas du tout servi. Ce mardi matin, il a été condamné à deux ans de prison avec un sursis probatoire de cinq ans.

Les faits remontent au vendredi 6 avril 2018, à Havelange. Le prévenu circulait dans le centre-ville lorsqu’une camionnette est arrivée à toute vitesse derrière lui. "J’avais deux voitures et un tracteur devant moi. L’un de ces véhicules a tourné à gauche, ce qui a contraint la voiture devant moi à freiner sèchement et donc moi aussi. J’ai alors vu le conducteur de la camionnette faire des gestes et voir son véhicule se rapprocher de mon pare-chocs. Peut-être a-t-il cru que je l’avais fait exprès ? Je ne sais pas. Ça a duré plusieurs kilomètres », expliquait le prof.

Une situation qui lui a fait perdre son sang-froid. Le profil de philo a empêché le conducteur de la camionnette de le dépasser via diverses manœuvres. Puis, il a bloqué la route et est sorti de son véhicule. Énervé, il a frappé une première fois sur le capot de la camionnette. Il a ensuite porté des coups au conducteur, puis lui en a de nouveau porté en passant par le côté passager. Lorsque la victime est sortie, elle a reçu un coup de couteau au niveau de l’abdomen. "C’était une sorte de petit couteau multifonctions que j’avais dans ma voiture, car la plaque d’immatriculation de mon véhicule se dévissait sans arrêt. Je ne sais pas pourquoi je l’ai pris. Je n’ai jamais voulu le blesser. C’est en le repoussant que je l’ai touché", expliquait le prévenu.

Quelques mois après ce pétage de plomb au volant, il a récidivé en frappant dans la vitre d'un bus après avoir eu une altercation avec le chauffeur.