L'enquête publique concernant le projet de construction de la nouvelle billetterie du Domaine des Grottes de Han est à l'enquête publique depuis le 22 janvier dernier. Celle-ci se clôturera le 22 février. Le projet prévoit la construction d'un bâtiment d'accueil, d'une billetterie et de bureaux ainsi que l'aménagement d'une nouvelle zone de départ pour le tram et le safari-car avec zones d'attente au niveau de la plaine de Dry Hamptay. Un parking de 490 emplacements, à la place de l'ancien camping et la construction de kiosques, font aussi partie du projet.

Pour réaliser ces aménagements, il faudrait tout d'abord une dérogation au plan de secteur pour des installations en zone naturelle. Mais au-delà de cet écart urbanistique, c'est la désertification des rues de Han, et principalement de la rue des Grottes, qui suscite la crainte chez de nombreux commerçants. Les visiteurs du Domaine représentent une belle partie de leur clientèle. Délocaliser la billetterie leur en ferait perdre une partie conséquente.