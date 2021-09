un quinquagénaire, ancien psychomotricien dans un établissement d’Anhée qui accueille des jeunes filles placées, a comparu ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant pour des attentats à la pudeur commis en 2012 et 2013. Il aurait touché cinq de ces jeunes filles lors de séances de psychomotricité. "Je suis innocent", clame-t-il. Une jeune fille dit également avoir reçu des bisous tandis que des parents décrivent des scènes qui les rendaient mal à l’aise. Ces derniers se sont notamment étonnés des tenues vestimentaires parfois portées par le prévenu. "C’est un métier dans lequel on peut avoir des contacts physiques mais je n’ai jamais eu aucun contact sexuel. Il peut y avoir un ensemble de situations pouvant être mal interprétées. Je portais parfois un jean ou un training, des tenues décontractées, pour réaliser les activités."

L’avocate de la partie civile, la seule constituée, estime que les faits commis sur la jeune fille qu’elle représente sont établis. Cinq éléments sont mis en avant : le nombre de victimes présumées, l’absence d’intérêt qu’elles avaient à dénoncer les faits, les différentes expertises de crédibilités réalisées, l’attitude du prévenu soucieux de son image et les différentes sous-fardes d’informations qui figurent au dossier qui mettent en avant le fait que le psychomotricien se vendait auprès des parents pour gagner leur confiance.

Le parquet de Namur est, lui, plus nuancé et estime ne pas avoir suffisamment d’éléments pour condamner le prévenu. "Je ne dis pas qu’il ne s’est rien passé mais on n’a aucun élément matériel. Vu les contradictions entre les enfants, l’impossibilité de creuser certains faits et des avis sur lesquels certains enfants sont revenus, il existe un doute."

La défense abonde dans ce sens, indiquant qu’il n’y avait même pas la place au doute. "Cela voudrait dire acquitter un coupable", a plaidé la défense. Jugement le 10 octobre.