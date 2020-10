Thierry, un habitant de Gedinne né en 1966, a comparu devant le tribunal correctionnel pour plusieurs préventions, ce mercredi matin. On parle de coups avec préméditation, dont certains sur une personne vulnérable en raison d’un handicap, de vol, menaces et port d’arme. Le premier fait remonte à la nuit du 29 au 30 décembre 2016. Accompagné d’un ami, Thierry se rend au domicile d’une connaissance pour lui donner une raclée. "J’avais bu et on m’a chauffé en me disant que cet homme avait fait des propositions sexuelles à une gamine. Je me suis dit qu’il méritait une bonne leçon", a reconnu l’auteur des faits à l’audience.