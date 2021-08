Le prochain conseil communal de Dinant est fixé au lundi 30 août. Le gros dossier de cette séance sera évidemment la démission du bourgmestre d'Axel Tixhon et de tout ce qui en découle. Les six premiers point de l'ordre du jour y sont consacrés. De quoi faire passer les inondations du mois de juillet au second plan ? C'est en tout cas l'avis du membre du PTB Dinant, Jonathan Lefèvre, lui-même touché par les inondations à Bouvignes, « Nous sommes un mois après les inondations, et la ville n’a toujours pas pris contact avec les riverains de manière concrète et individuelle ; pour connaître leurs besoins, leur venir en aide pour leurs démarches administratives, juridiques, pour trouver des meubles, jeter ce qu’il reste à jeter, etc. Comment l’expliquer », indique-t-il dans un communiqué. « On aurait pu penser qu’après la plus grande catastrophe naturelle de ces 50 dernières années, la commune aurait pris le temps de se pencher sur les problèmes rencontrés, réfléchir à des solutions d’avenir, repenser l’aide d’urgence. Rien de tout cela. Non seulement il n’y aura pas de conseil communal extraordinaire, contrairement à ce qui s’est ou va s’organiser à Liège, Verviers ou encore Namur. Mais en outre le sujet sera à peine effleuré lors du conseil de ce 30 août, avec un petit point intitulé « Inondations – Dépenses urgentes et impérieuses – Prise d’acte et admission ». De qui se moque-t-on ? », poursuit Jonathan Lefèvre.

Le PTB demande ainsi que l’ordre du jour du conseil communal soit modifié ou qu’un conseil communal spécial sur les inondations soit organisé d'urgence. On peut néanmoins imaginer que ce seul et unique point sur les inondations sera largement débattu lors de ce conseil.