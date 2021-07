Lors des dernières vacances de Pâques, en plein confinement, le Rotary Club Dinant Haute-Meuse avait lancé une opération de vente de chocolats artisanaux, en partenariat avec l"Atelier O’Chocolat, situé rue Grande à Dinant. Les bénéfices de cette action devaient permettre d’acquérir un congélateur et une machine à café professionnels au profit du Bar à soupe de Dinant.La promesse a été tenue, plus de 2300 euros ont été collectés grâce à cette action, et le matériel a bien été installé dans les locaux du « Bar à soupe ».

C’est ce mercredi 14 juillet, que le don a été remis officiellement à l’asbl, lors d’une petite cérémonie en présence de nombreux Rotariens, de membres et de bénévoles de l’asbl et du Bourgmestre de Dinant.

Par ce geste, le Rotary Club de Dinant Haute Meuse entame un nouveau partenariat avec ce lieu d’accueil pour les plus démunis et les plus isolés. Le Bar à soupe a pu accueillir plus de 30.000 personnes depuis sa création, certaines venant quasi chaque jour rompre leur solitude, se chauffer, boire une soupe, un café, bavarder, jouer aux cartes, au scrabble, etc., lire le journal ou les revues.

Le Bar à soupe : https://lebarasoupe.be/ - Dons déductibles à partir de 40 euros

Rotary Club de Dinant-Haute-Meuse : https://dinant-haute-meuse.rotary2160.org/fr/ et http://rdhm.be/