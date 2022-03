Pour la deuxième année consécutive, le Rotary Club Dinant Haute Meuse lance son opération « Chocolats des Cloches ». Cette opération, qui se veut sociale et locale, consiste pour les Rotariens à vendre des chocolats et d’autres produits gourmands (Oeufs garnis de petits oeufs, lapins creux, panier gourmands, sachets de petits oeufs,…) fabriqués à Dinant par l’Atelier O’Chocolat.

Les bénéfices générés financeront l’achat de « colis de rentrée scolaire », composés de fournitures de base, achetées à la Papèterie Mosane de Dinant et d’un bon d’achat pour des livres valables à la Librairie D’Livre, elle aussi située en centre-ville. « Les destinataires de ces colis, qui seront confectionnés en fonction de l’âge et du niveau scolaire des enfants, seront distribués par les ASBL « Solidarité Dinantaise » de Dinant et « Colis du Cœur » d’Yvoir. Cette opération devrait toucher entre 70 et 80 enfants », indique le Rotary Club Dinant Haute Meuse dans un communiqué.

Infos et commandes : www.rdhm.be