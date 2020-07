Le public et le jury ont, cette année encore, plébiscité une des attractions-phares du Domaine des Grottes de Han, le Safari-car ! Depuis la création du Parc qui fête ses 50 ans cette année, le Safari-car emmène les visiteurs à la découverte de ses 250 hectares de forêt et de plaines où vivent plus de 650 animaux. Ce véhicule panoramique est conduit par un chauffeur-guide qui se révèle une source précieuse d’informations sur la faune et la flore environnantes. Le Safari-car offre un voyage paisible aux visiteurs, leur permettant d’observer, au cœur d’une Nature préservée, des animaux comme des cerfs, des daims, des grands-ducs, des sangliers… mais aussi des animaux emblématiques d’Europe dont les Big Five : l’ours brun, le lynx, le loup, le bison et le glouton. La balade permet également d’admirer de magnifiques panoramas sur l’ancienne vallée de la Lesse et sur les alentours boisés du Domaine.

Depuis 2012, en plus du Safari-car, le Parc Animalier peut également se visiter à pied, le long d’un Sentier pédestre, avec un parcours au choix de 2,5 km ou 5,5 km. Cette année, de nombreuses nouveautés sont venues agrémenter le Sentier pédestre et le Parc en général afin de rendre l’expérience des visiteurs encore un peu plus riche en découvertes et en amusements !

Chaque année, les Diamond ThemePark Awards, événement né d’une initiative de Pretparkbeest.be et de Parkworld/Zoo.be, mettent à l’honneur les parcs d’attractions et les parcs animaliers, principalement de Belgique et des Pays-Bas mais aussi d’Europe. Ceux-ci sont récompensés par des prix sur base de votes des visiteurs et d’un jury.