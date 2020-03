La 3e édition du Salon du vin et des gourmandises de Ciney qui devait avoir lieu dès ce vendredi soir à Ciney Expo jusqu'à dimanche était l'un des seuls événements qui n'avait pas été annulés par les autorités communales en raison de l'épidémie de coronavirus. Avant que des mesures plus drastiques ne soient prises par le gouvernement fédéral jeudi soir. « On avait une cinquantaine d'exposants de prévus : 70-80% de vignerons et le reste en produits de bouche. C'est la catastrophe pour beaucoup d'entre eux car ils ne travaillent pas en gros volumes, ni avec les grandes surfaces. Ce sont des petits producteurs qui, pour la plupart, venaient d'engager des frais », explique Olivier Tysebaert, organisateur de l'événement.

Depuis ce jeudi soir, l'homme tente avec son équipe de prévenir les exposants afin qu'ils ne fassent pas le trajet jusque Ciney pour rien. « On leur a envoyé un mail. Le plus important est qu'ils nous disent qu'ils l'ont bien reçu et après on les recontacte. Malheureusement, certains ont déjà fait le trajet. Des exposants ont par exemple fait 900km avec trois véhicules. Ils sont horrifiés mais comprennent que ce n'est pas de notre faute.»

L'organisation tente de leur venir en aide, ainsi qu'à ceux qui qui avaient préparé des produits de bouche, comme « Tarte au café », d'Yvoir ou Luxury-Food-4 saisons qui était venu avec fromages et salaisons. Leurs préparations sont à vendre et les réseaux sociaux peuvent servir d’écho afin d'éviter le moins de gaspillage possible. Pour les vignerons qui ont fait le trajet, la possibilité d'acheter des bouteilles avant qu'ils ne repartent est aussi possible. « Eux ont dû payer des accises, à coût de milliers d'euros pour acheminer tout cela ici. Comment le gouvernement va réagir par rapport à ça ?"

Si les exposants vont clairement y perdre financièrement, il en sera de même pour les organisateurs. « Je n'ai pas encore fait mon compte mais ça sera en plusieurs dizaines de milliers d'euros », poursuit Olivier Tysebaert. « La campagne de publicité de l'événement est finie, les catalogues sont imprimés, les stands sont montés,... On nous dit qu'il y aura des interventions financières de l'état mais sous quelles conditions ? » L'incompréhension règne depuis ce jeudi soir. « On ferme les restaurants, on ne peut pas manger à 1m l'un de l'autre mais on peut prendre le train... Ils auraient aussi pu laisser quelques jours pour permettre aux gens d'écouler leurs marchandises fraîches. »