Les mesures prises par le gouvernement fédéral ont également un impact sur les réservations dans les hôtels. A l’Ibis de Dinant, la tendance est aux annulations. "Et c’est assez significatif", nous dit-on.

De l’autre côté de la Meuse, l’hôtel "La Merveilleuse" va, lui, tout simplement fermer ses portes jusqu’au 3 avril. Principal problème : la fermeture des restaurants. Le leur n’échappe pas à la règle. "Les gens qui dormiraient ici ne sauront donc pas manger", nous explique un employé de l’hôtel. "On avait deux séminaires, un groupe de 80 personnes et un autre de 50 personnes. C’est annulé." Les clients contactent l’établissement pour prendre leurs renseignements. "Le plus souvent, ils nous disent que dans ces conditions, ils annulent. Il y a aussi ceux qui sont passés par des sites comme booking et qui annulent par eux-mêmes. La décision a été prise de fermer jusqu’au 3 avril. On sera encore ouvert ce samedi et ce dimanche. Lundi, on viendra mais il n’y aura a priori plus de client et à partir de mardi, on sera fermé."

A l’hôtel "Les Jardins de la Molignée", les conséquences sont tout aussi catastrophiques. "L’hôtel compte 51 chambres. On était complet ce samedi… on a eu 40 annulations. Depuis ce jeudi, ça n’arrête pas" L’hôtel reste néanmoins ouvert. "Avec les précautions d’usage. La piscine et le sauna sont fermés. Les repas sont annulés sauf les petits-déjeuners en chambre. Dans ces conditions, on sera très flexibles au niveau des tarifs."

