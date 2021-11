Développé en 2013 par le centre de compétences Technobel basé à Ciney, le serious game Algo-Bot qui vise l’apprentissage du code informatique avait récolté de nombreux prix tant ludiques que pédagogiques. Le principe du jeu est simple : résoudre une série de puzzles (façon casse-têtes) à l’aide des grands principes de la programmation. « Au fur et à mesure des niveaux et difficultés, le joueur est ainsi amené à utiliser des fonctions, des boucles, les variables, des conditions pour progresser dans un univers ludique et passionnant. »

S’il était déjà disponible en téléchargement gratuit sur PC en Wallonie, de nouvelles adaptations ont été réalisées pour déployer Algo-Bot sur le matériel repris dans les projets « Ecoles numériques » financés par Digital Wallonia, indique Technobel. Les écoles lauréates de ces projets peuvent à présent rencontrer en classe Algo-Bot qui débarque sur tablette !

Téléchargement gratuit d’Algo-Bot en Wallonie et découvrez-en plus sur www.algobot.be