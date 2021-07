Le Timeless Festival, festival de musique hardstyle et hardcore initialement prévu le 1er août au Vélodrome de Rochefort, est reporté au 29 août, indique l'organisation. "Les événements dramatiques de la semaine passée ont durement touché la région de Rochefort et ses habitants. Ils laissent également le site du Timeless endommagé et obligent la police et les services de secours à se concentrer sur des tâches plus importantes et plus urgentes. Après une année de pandémie de COVID-19, nous aurions adoré vous retrouver dès la semaine prochaine pour décompresser et faire la fête tous ensemble. Nous devons cependant faire face à la réalité et reporter le festival au dimanche 29 août 2021. Les tickets achetés restent évidemment valables, et la grande majorité des artistes prévus a déjà confirmé sa présence à cette nouvelle date."