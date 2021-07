Dinant accueille ce samedi 24 juillet le départ de la 5e et dernière étape du Tour de Wallonie cycliste. Un événement qui aura inévitablement un impact sur la mobilité.

Le Village Départ sera dressé sur la Place Albert 1er, tandis que les bus des équipes seront stationnés le long de la Meuse, Boulevard des Souverains et Avenue Churchill. La caravane publicitaire partira sur le coup de 11h40. A 12h20, ce sont les coureurs qui s'élanceront depuis la Croisette, à hauteur de la Place Albert 1er. Ils feront un tour à contre-sens dans Dinant avant de partir vers Neffe. « Le trajet du peloton est donc le suivant : Croisette, Rampe du pont, tourne à droite vers la Rue Grande, Rue Léopold, Rue Daoust, tourne à droite à la station Q vers Boulevard des Souverains, Croisette, rampe du pont de Gaulle, tourne à gauche pour traverser le pont, à gauche vers l'Avenue des Combattants et départ réel à la sortie de Neffe", indique la Ville.

Impact sur la mobilité et le stationnement

La mobilité des véhicules sera, par conséquent, perturbée ce samedi jusqu'à environ 15h. Il sera interdit de stationner et de circuler sur le bord de Meuse, du pied de la Rue Saint-Jacques à la station Q8. Le Boulevard Sasserath, l'Avenue Churchill et le Boulevard des Souverains sont donc les zones concernées. Le stationnement et la circulation seront interdits Place d'Armes et Place Albert 1er. L'Esplanade Princesse Elisabeth sera elle aussi interdite au stationnement. « Pour le reste, on circulera normalement Rue Daoust, Rue Léopold et Rue Grande sauf pendant le passage de la course. La Police gèrera la fermeture momentanée en temps réel. En résumé, Dinant pourra être traversé d'Anseremme vers Yvoir. Dans l'autre sens, en revanche, il faudra emprunter la déviation par la Rue St-Jacques, Herbuchenne et le Froidvau. »

La course rendra par ailleurs le stationnement compliqué jusque 15h00 puisque de nombreux emplacements ont été réservés pour la logistique encadrant la course. La Ville de Dinant conseille de se stationner Place Cardinal Mercier (gratuit - à 1,5 km à pied de la ligne de départ), Place Patenier (parking sous-terrain/payant - à 700m de la ligne de départ), Rue Fétis à Bouvignes, parking empierré situé juste après le garage OPEL - à 2 km à pied de la ligne de départ, via le halage), Parking "Dinant Centre" (payant - Rue Grande - à 300m de la ligne de départ).