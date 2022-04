D'ici l'automne 2022, le réseau namurois sera entièrement balisé et comptera 421 balises pour un total de 2.094 km. Le projet de créer un réseau points-noeuds en Province de Namur remonte à 2015 et un partenariat entre le projet Famenne à vélo, déjà équipé de points-nœuds, et six communes limitrophes, deux en province de Namur et quatre en province de Luxembourg. Il s'agissait de mettre en place un maillage de points-nœuds sur ces deux provinces et d'assurer des connexions avec Famenne à vélo. "Sur cette base, une cartographie a été établie pour les territoires des deux provinces. En province de Namur, les 38 communes étaient concernées. Des workshops ont été organisés par un bureau d'étude, à la rencontre des communes et des opérateurs touristiques, avec pour objectif d'affiner ce tracé", précise-t-on à la Province de Namur.

Actuellement, 19 communes sont balisées en points-noeuds: Anhée, Beauraing, Bièvre, Cerfontaine, Couvin, Dinant, Doische, Florennes, Fosse-La-Ville, Gedinne, Hastière, Houyet, Mettet, Onhaye, Philippeville, Profondeville, Viroinval, Vresse-sur-Semois et Walcourt

Les itinéraires sont choisis en fonction de plusieurs critères: un revêtement correct, un intérêt touristique, un passage par les villages pour se ravitailler et un niveau de sécurité satisfaisant.

Le budget total du projet est de 440.686 euros, dont un subside de 88.137 euros de la Région wallonne.