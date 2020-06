En effet, suite au cumul de précipitations très élevé enregistré par l’IRM durant la journée et la nuit de mercredi 17 juin 2020 (jusqu’à 35 litres/m² à certains endroits), il est fort probable que des débordements d’égouts entrainant le déversement d’eaux usées non épurées dans les rivières se soient produits et que la qualité des eaux de baignade soit devenue mauvaise suite à la contamination fécale. Il en est de même pour les zones de baignade de la Semois et L'Ourthe.

Pour savoir en direct si une zone de baignade est ouverte ou pas : http://environnement.wallonie.be/baignade/#/station/map

Jeudi, le contrat de rivière annonçait que deux zones de baignade sont rouvertes sur la Lesse : Houyet et Pont-à-Lesse.

Il est préférable de contacter le camping de Villatoile avant de vous rendre à la zone de baignade de Pont-à-Lesse : www.villatoile.be ou 082/22.22.85

Par ailleurs, le contrat de rivière recherche un étudiant jobiste pour exercer la fonction de river steward : "Sur le terrain, vous assurez des missions d’accueil, de guidance, d’information, de constat afin de permettre un développement harmonieux des différents usages de la rivière. Concrètement, vous parcourez quotidiennement des circuits spécifiques, en binôme, principalement le long de la Lesse entre Houyet et Anseremme, et de manière proactive, vous allez vers les usagers de la rivière pour dialoguer. Si nécessaire, vous les informez sur les conséquences de leurs actes en leur indiquant les comportements adaptés. Pour ce faire, des fiches d’intervention sont à votre disposition sur le thème des déchets, de la baignade, de la navigation, du nourrissage des oiseaux. Lors de vos visites, vous signifiez les dégradations et les dysfonctionnements à la cellule de coordination du CRL. Vous êtes parfois amené à gérer des plantes invasives ou à ramasser des déchets. Lieu de départ des journées de travail : Houyet. Contrat à temps plein d’un mois (38h/semaine à horaires variables, samedi et certains dimanches compris). L’étudiant devra s’équiper de vêtements adaptés, chaussures et bottes. La rémunération est fixée sur base du salaire mensuel moyen garanti pour un étudiant en fonction de son âge Pour postuler, faites-nous parvenir votre CV ainsi qu’une lettre expliquant vos motivations à info@crlesse.be pour le 15 juillet au plus tard. Seuls les candidats retenus seront invités à participer à une entrevue fin juillet (date à définir)."