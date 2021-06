Après une année culturelle catastrophique liée à la crise du Covid-19, plus d'une dizaine d'associations et centres culturels des arrondissements de Dinant et Marche ont décidé d'unir leurs forces pour organiser une saison culturelle estivale en soutien aux artistes. Cela se traduira par l'organisation de la tournée SolidART'été qui animera la région, du 20 juin au 10 septembre, avec plus d’une trentaine d'événements (concerts, cirque, balades, improvisation, contes, théâtre de rue...) dans des lieux insolites, dans les rues, dans les villages. "Lancée à l’été 2020 pour soutenir les artistes impactés par la crise du coronavirus, la tournée SolidART’été reprend du service cette année encore. L’art et la culture seront présents un peu partout, dans des lieux insolites ou étonnants, en plein air, avec chaque fois une solution de repli en cas de pluie", explique Laura Fouxfils, du centre culturel de Dinant. "Cette deuxième tournée réunira des artistes amateurs, émergents et confirmés, des artistes locaux (mais pas que !) autour d’une large palette d’activités : théâtre, concert, contes, one-man show, balades, journée en famille, matchs d’improvisation, cirque… Didier Laloy, Philippe Quewet, Antoine Lissoir, Vincent Zabus, Fabian Beghin, Lionel Liégeois, Jean-Luc Piraux, Winter Woods, Pierre Malempré et bien d’autres seront au rendez-vous ! En itinérance, à pied, à cheval ou sur engins à pédale, les artistes surprendront le public avec des propositions originales, adaptées aux circonstances."

Infos : www.solidartete.be.