Du 31 octobre au 11 novembre inclus, la magie d’Hanlloween règnera sur tout le Domaine. Une expérience envoûtante à vivre au grand air, au cœur de la Nature !

Durant douze jours, des animations délicieusement étranges surprendront les visiteurs. Baladez-vous dans le Parc Animalier et ses 250 ha de forêt et de plaines, parmi les animaux sauvages, et rencontrez les esprits de la forêt réveillés spécialement pour l’occasion. Leur présence et leur numéros fantaisistes vous plongeront dans l’univers envoûtant d’Hanlloween. Explorez la Grotte de Han et ses merveilles géologiques où vous croiserez des trolls taquins qui ont y ont élu domicile. Aurez-vous l’audace de découvrir leur monde curieux et déjanté ?

Infos et tickets : https://grotte-de-han.be/news/hanlloween-2020