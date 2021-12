Tout comme l’an dernier, la Ville de Ciney souhaite soutenir ses commerçants locaux à l’occasion de la période des achats de fin d’année en renforçant son système de Chèques commerce par l’octroi d’un bonus. Concrètement, cela veut dire qu’en décembre, 10% supplémentaires du montant d’achat des Chèques commerce seront offerts aux acheteurs, par tranche d’achat de 25€ (soit 2,50 € offerts pour 25€ de chèques commerces – maximum 20€ de bonus par ménage). L’objectif est de soutenir l’économie cinacienne en incitant les habitants à « consommer local » pour leurs cadeaux de fin d’année.

Où acheter des Chèques commerce ? A l'Administration Communale (Rue du Centre 35 à Ciney), à L’Âme des Choses (Rue du Centre 50 à Ciney), chez T’emballe pas (Rue du Commerce 93B à Ciney), à L’Atelier 117 (Rue de la Gare 117 à Leignon), à la Boucherie Bourgeau (Rue de Barvaux 148 à Haversin)

Depuis 2015, l’ADL (Agence de Développement Local) a mis en place un système de Chèques commerce. Ces chèques, d'une valeur de 5€ et 15€ et d'une validité d'un an, peuvent être achetés par les particuliers, les entreprises, les commerçants ou encore les indépendants, ... Le détenteur d'un Chèque commerce peut alors se rendre dans l'un des commerces affiliés au système et y réaliser ses achats. Cette initiative a pour objectif de booster le chiffre d’affaires des commerçants cinaciens. Plusieurs milliers d’euros ont déjà été dépensés sous forme de Chèques commerce.