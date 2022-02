La Ville de Ciney souhaite affecter une partie d’un subside provincial à la création et à l’installation d’une œuvre d’art monumentale sur le futur rond-point de la N97 (Route Charlemagne), à l’entrée Est de Ciney, à proximité du Zoning de Biron. Dans le cadre d’un partenariat entre la Province de Namur et la commune, les citoyens sont invités à voter pour choisir l’œuvre qui sera placée.

Cinq œuvres ont été proposées par les trois artistes (un français, un allemand et un belge) qui ont répondu à l’offre qui a été lancée. Un appel aux votes est désormais lancé aux Cinaciens. En se rendant sur la plateforme de vote, ils pourront découvrir les cinq œuvres en lice. Chaque œuvre est présentée sous forme d’une petite vidéo réalisée par l’Administration communale et qui précise les intentions de chaque projet. « Un relevé des préférences par œuvre sera ensuite établi. Les votes des Cinaciens compteront pour 30% dans le choix final de l’œuvre. D’autre part, un comité de sélection composé de représentants de différents organismes et secteurs procédera également à l’analyse des différents projets reçus. Son avis comptera, lui, pour 70%. La volonté du Collège communal est que l’œuvre d’art installée au rond-point de Biron corresponde à l’identité actuelle de Ciney comme par exemple « Ciney, ville accueillante au quotidien » (envers les jeunes – pôle scolaire important, les personnes handicapées ou encore les touristes), ou encore « Ciney, pôle rural et agricole incontournable »", indique la ville. La phase de vote se tiendra jusqu’au dimanche 20 mars 2022 à 23h59.

Plateforme de vote en ligne : https://www.flui.city/ciney/posts/60128-oeuvre-d-art-pour-un-nouveau-rond-point-a-ciney

© Le Colza de Vinciane RENARD (artiste belge) - D.R

© Les Arbres de Vinciane RENARD (artiste belge) - D.R

© La Construction Voyageuse de Laurent REYNES (artiste français) - D.R

© Apacheta 1 de Franziska AGRAWAL (artiste allemande) - D.R