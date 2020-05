Elle sera diffusée en différé, dès 16h00, sur le site internet et la page Facebook de la Ville.

Malgré les difficultés pratiques engendrées par les mesures de lutte contre le covid-19, le collège communal de la Ville de Dinant a décidé de maintenir la traditionnelle cérémonie de commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale. Un hommage aux victimes civiles et militaires de ce conflit sera donc, comme chaque année, rendu ce vendredi.

Cette cérémonie aura lieu au lieu habituel, le cimetière militaire français proche de la citadelle. Elle se tiendra sans invité et sans public. « Accompagné, dans le respect des mesures de distanciation de quelques porte-drapeaux et de membres du Collège, le bourgmestre, Axel Tixhon prononcera sa traditionnelle allocution et procédera au dépôt d’une gerbe", précise la Ville de Dinant.

Cette courte cérémonie sera diffusée en différé, à 16h00, sur le site internet et la page Facebook de la Ville pour permettre à un maximum de citoyens de prendre symboliquement part à cette commémoration. « Afin d’ensuite honorer les aînés qui vivent actuellement reclus dans les maisons de repos, cette cérémonie sera suivie de la livraison, à leur intention, de fraises et de roses achetées dans un commerce de proximité dinantais. Des boîtes de biscuits d’un artisan installé à Dinant seront également déposées pour le personnel, en remerciement pour le travail accompli avec humanité dans les conditions particulièrement difficiles que l’on sait. »