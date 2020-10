C'est une décision forte que les Collèges communaux d'Hastière et d'Houyet ont prise ce week-end et en ce début de semaine. En effet, les cinq implantations communales de la commune d'Houyet sont fermées depuis ce lundi. Une décision nécessaire, selon la bourgmestre Hélène Lebrun qui évoque des difficultés liées au remplacement des enseignants, des accueillantes voire même des techniciennes de surface et du personnel administratif en ces temps de deuxième vague de Covid-19. Une garderie est néanmoins organisée dans chaque école avec une séparation entre maternelles et primaires.

Une même décision a été prise ce lundi par le Collège communal d'Hastière qui fait fermer l’ensemble des écoles maternelles et primaires de son territoire à partir de ce mercredi 28 octobre. « Il sera organisé une garderie uniquement pour les enfants du personnel médical et de soins de santé et des départements de sécurité, et pour les enfants dont les parents ne sont absolument pas en mesure de les (faire) garder. »