Deux "démousseurs" de toit d’origine française ont comparu en novembre dernier pour une tentative d’escroquerie commis à Ciney, en mars 2017. Ils avaient proposé leurs services pour le nettoyage et le démoussage de pierres bleues, pour un montant de 2.000€.

Le parquet de Namur estimait que ces deux individus ont proposé des services inutiles à des prix surfaits, à des personnes âgées. "Ceux-ci ont dit qu’ils n’étaient pas intéressés mais les prévenus ont insisté, ont fait une démonstration qu’ils n’ont pas arrêtée. Ils ont continué à travailler pour pouvoir mettre ensuite la pression sur ces personnes âgées." Aucun devis préalable n’avait par ailleurs été réalisé et les deux prévenus n’avaient pas l’accès à la profession pour exercer en Belgique.

Eux, contestaient être des arnaqueurs. "On démarchait dans le quartier en déposant notamment des cartes dans les boîtes aux lettres et en donnant des échantillons de produits. Nous avons conclu des travaux avec eux, ils étaient d’accord. On a oublié de faire le devis mais il y aurait eu facture après les travaux qui devaient prendre deux à trois jours", disaient-ils. Pour leur avocat, qui s’appuyait sur deux jugements rendus par les tribunaux correctionnels du Brabant wallon et de Namur, la manière dont ils ont obtenu les travaux n’était pas frauduleuse. "La persuasion, même d’une personne âgée, en utilisant des cartes, n’est pas frauduleuse." Force est de constater qu’il n’a pas été suivi dans sa réflexion. Ses clients ont chacun écopé de 10 mois avec sursis.