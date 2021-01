Le livre évoque le nazisme, l'intolérance, la mort, la violence, la pédophilie et le viol. Mais aussi l'amitié, le courage et la détermination.

L'auteur indique : "Ce qui me relie à cette histoire, c'est mon vécu durant ma petite enfance au sein d'un IMP. Cela m'a permis de découvrir que les différents langages des personnes handicapées ont la même valeur que ceux des autres personnes, sur le plan de la malice, de l'intelligence et de la créativité. "Les Différents" est écrit comme l'on envoie des coups de poing puissants, preuve que l'expression écrite est plus forte que le plus puissant des punchs. Dans le livre, j'aborde les qualités des personnes handicapées, mentales et physiques : le courage, la ruse, la philosophie, la compassion, la tolérance, la patience, le courage et la détermination. Les personnes handicapées ont les mêmes valeurs de respect des un des autres et des libertés que tout le monde."

Vendu au prix de 15€60, "Les Différents" est disponible ou commandable dans toutes les librairies.

Né à Lille en 1963, Antoine Hautefeuille est passionné de littérature et d'histoire contemporaine. Après avoir étudié à l'Athénée Royal Jules Delot de Ciney, il réside aujourd'hui à Namur. Il a publié il y a quelques jours, aux éditions Le Lys Bleu, "Les Différents". L'auteur, atteint du syndrome d'Asperger, a voulu écrire ce livre pour donner la parole aux personnes souffrant de handicap mental et mettre en évidence leur manière de s'exprimer à travers les mots et les gestes.